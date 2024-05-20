في اليوم العالمي للنحل.. فوائد يحققها العسل للصحة العامة والبشرة

يوافق اليوم الاثنين 20 مايو الاحتفال باليوم العالمي للنحل، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2017، بهدف التعرف على دور النحل والملقحات الأخرى في النظام البيئي؛ ومعروف عن النحل منذ قديم الزمان أنه هبة من الطبيعة؛ كونه يحتوي على عديد من القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم لمواصلة عملية النمو وتعزيز جهاز المناعة وبالتالي زيادة قدرة الجسم في التصدي للأمراض المختلفة.

اليوم العالمي للنحل

وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للنحل، نستعرض في السطور التالية أبرز الفوائد الصحية التي يحققها عسل النحل للصحة العامة للجسم والطريقة المناسبة لتناوله، مع توضيح كيف يحافظ العسل على ترطيب البشرة ونضارتها.

فوائد العسل لصحة الجسم العامة

أوضحت الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن عسل النحل معروف منذ القدم أن فيه دواء وشفاء للناس، وأنه يحتوي على قيم غذائية عالية جدًا؛ لذا يُنصح بتناوله باستمرار ولكن بشكل معتدل، وذلك من خلال تناول ملعقة واحدة صغيرة أو ملعقتين على الأكثر يوميًا مع ماء فاتر في الصباح: «بلاش نحلي أي مشروبات ساخنة بالعسل، لأنه لو تعرض لدرجة حرارة هيفقد قيمته الغذائية وكمان هيتكون جواه مركبات مضرة للصحة».

وأضافت «شعير»، موضحة أن العسل يحقق فوائد صحية عدة للجسم، منها:

تعزيز المناعة، لكونه غنيا بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحسن مناعة الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض. تحسين صحة الجهاز الهضمي؛ إذ يساعد في تحسين عملية الهضم وعلاج اضطرابات المعدة مثل الإمساك والإسهال. مكافحة السعال ونزلات البرد، فهو علاج طبيعي فعال للسعال ونزلات البرد، حيث يهدئ الحلق ويخفف من الاحتقان. تحسين جودة النوم؛ إذ يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم. الحماية من الإصابة بالأمراض السرطانية؛ فهو مضاد قوي للسرطان.

فوائد عسل النحل للبشرة

وبحسب ما أوضحته الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإن عسل النحل يحقق فوائد صحية مختلفة للبشرة، تتمثل في:

1- الحفاظ على ترطيب البشرة ونضارتها:

يعد العسل مرطبًا طبيعيًا فريدًا يُغذي البشرة وينعشها، ليمنحها النعومة والنضارة.

2- مقاومة الشيخوخة بفاعلية:

كما يحفز العسل إنتاج الكولاجين في البشرة، ما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ليحافظ على شباب وحيوية البشرة.

3- تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة:

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يساعد العسل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، ليضفي عليها إشراقة ونضارة رائعة.

4- علاج حب الشباب والتهابات البشرة:

يعالج العسل حب الشباب ويقلل من الالتهابات بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، ليحافظ على البشرة صافية خالية من الشوائب.