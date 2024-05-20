توقعات طقس الأيام المقبلة.. الموجة الحارة مستمرة والعظمى تصل لـ44 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر التطورات المتوقعة في حالة الطقس خلال أسبوع مقبل، في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، تأثرًا بموجة حارة وكتل صحراوية تضرب البلاد منذ أيام.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في أحدث بيان لها اليوم، إن الموجة الحارة لا زالت مستمرة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على معظم أنحاء البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء، وإليك التفاصيل:

من الثلاثاء 21 مايو إلى الخميس 23 مايو

- انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 4 إلى 3 درجات، لتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 إلى 44 درجة مئوية، والصغرى تكون في حدود 26 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب سيناء.

من الجمعة 24 مايو إلى الأحد 26 مايو

- ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 إلى 44 درجة مئوية، والصغرى تكون في حدود 22 درجة.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء.