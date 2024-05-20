حيل لحفظ الخبز من التعفن في درجات الحرارة المرتفعة

مع ارتفاع درجة الحرارة، يلاحظ بعض الأشخاص أحيانا ظهور بقع عفن على الخبز نتيجة سوء التخزين، ما يجعلهم يبحثون عن طرق مختلفة لحفظ الخبز من التعفن في ظل الحرارة المرتفعة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير حيل بسيطة لمنع ظهور العفن على الخبز.

حماية الخبز من العفن

هناك طرق بسيطة يمكن للأشخاص اتباعها لمنع تعرض الخبز للعفن خلال درجات الحرارة المرتفعة، ومنها وضع قطعة من خضار الكرفس في كيس الخبز، حيث يعمل على منع جفاف الرغيف، ومن الممكن أن يتم وضع الخبز في الثلاجة أو الديب فريزر بعد شرائه من المخبز وفقا لما ذكره موقع «Insider.com».

عقب شراء الخبز يجب لفه بغطاء بلاستيك لتجنب تعرضه للرطوبة والجراثيم التي تتواجد في الهواء، وقبل تخزين الخبز في الثلاجة يجب أن يتم تنظيفها بانتظام.

من الضروي قبل تخزين الخبز في الفريزر، أن يتم فرده جيدا، فعند تخزينه غير مستوي بشكل جيد سيجعله يتكسر سريعًا مع التجميد، كما أنه يمكن لف الخبز برقائق ألومنيوم قوية وليس في كيس ورقي، حيث تساعد على حفظه من الرطوبة ومنعه من الجفاف بسرعة، شرط غلقه جيدا حتى لا يتسرب الثلج إلى الخبز ويصاب بحروق التجميد التي تعمل على جفاف المخبوزات وتعمل على تعفنها رغم حفظها في الفريزر، وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة.