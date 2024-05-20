7 آلاف وظيفة من «الشباب والرياضة» في جميع التخصصات.. اعرف موعد التقديم

تسعى وزارة الشباب والرياضة دائما لتقديم فرص عمل مناسبة للشباب بالتعاون من الجهات والشركات العاملة في هذا المجال، وفي هذا الإطار أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل ملتقى التوظيف لشباب الخريجين لتوفير فرص عمل للشباب، والذي يعقد يوم الاثنين 27 مايو من 10 صباحا إلى 5 مساء، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

7 آلاف وظيفة في تخصصات متنوعة

وعن تفاصيل ملتقى التوظيف، قالت لميس محمود مدير الأثر المجتمعي بقسم المسؤولية المجتمعية لشركة ميكروسوفت، إن الملتقى التوظيفي يضم أكثر من 35 شركة يتيح من خلالها 7000 وظيفة في تخصصات متنوعة تركز على استخدام التكنولوجيا من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة أو دون مؤهلات، وذلك في ظل سعي الشركة لبناء مهارات الشباب وحصولهم على وظائف مناسبة، ودعم استخدام التكنولوجيا كمهارة أساسية في سوق العمل.

وأضافت «لميس» أن شركة مايكروسوف توفر جلسات للاستعداد الوظيفي، وكتابة السيرة الذاتية، وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لمساعدة الشباب على فهم سوق العمل بشكل أفضل، واكتساب نظرة ثاقبة في صناعة التكنولوجيا.

فروع الوظائف المتاحة بملتقى التوظيف

ويتيح الملتقى فرص عمل بشركات القطاع الخاص ولا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويشارك في الملتقى العديد من القطاعات وتشمل الآتي:

- قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

- الصيدلانية.

- الرعاية الصحية.

- الخدمات المصرفية.

- الخدمات المالية.

- البناء والعقارات.

- السياحة.

- تصنيع السيارات.

- الشحن والخدمات اللوجستية.

- الصحافة والإعلام.

- النفط والغاز.

- التدريب.

- قطاع التجارة والتصنيع.

الوظائف المتاحة بملتقى التوظيف

- مهندسون «ميكانيكا، كيمياء، كهرباء، الإلكترونيات، نظم وحاسبات، مراقب تكاليف».

- أطباء صيادلة وبيطريين.

- محاسبون.

- خدمة عملاء باللغة الإنجليزية.

- مترجمون.

- مطور برمجيات.

- مستشار قانوني.

- مصمم جرافيك.

- محلل بيانات.

- مدير حسابات.

- محلل أعمال.

- مدير مبيعات.

- مدير خزينة.

- نظم معلومات.

- كاتب نصوص.

- موارد بشرية.

- قائد فريق ذكاء اصطناعي وتحليلات.

- أخصائي مشتريات.

- مراقب جودة.

- علاقات عامة.

- محلل مالي.

- محلل تكاليف.

- مراقب وثائق.

- موظف مخازن.

- مندوب مبيعات.

- مدير دعم فني.

- فنيين.

- مديري مشروعات.

وسوف يقوم فريق عمل توظيف مصر بمراجعة السير الذاتية للمرشحين.

تقديم ورش عمل لمهارات التوظيف

ويشمل الملتقى تقديم ورش عمل مهارات التوظيف والتي تشمل التدريبات الآتية:

- السيرة الذاتية والمقابلة.

- جلسة معلوماتية حول الذكاء الاصطناعي.

كيفية التقديم في ملتقى التوظيف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه بإمكان الشباب التقديم على أكثر من وظيفة في أكثر من شركة في نفس اليوم بالتسجيل من هنـــــــــــا.

ولمزيد من المعلومات حول الملتقى التوظيفى يمكن الضغط هنــــــــــــا.

مبادرات التوظيف وتحقيق رؤية مصر 2023

وأكد الدكتور أشرف صبحى أهمية إعلان تفاصيل ملتقى التوظيف كإحدى مبادرات الوزارة لتمكين الشباب اقتصاديا، وانطلاقا من مسؤولية الوزارة في تشغيل الشباب؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو النهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجي، وكجزء من برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن ملتقيات التوظيف تهدف إلى فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب، ونشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي يريده، مشيرًا إلى أن ملتقيات التوظيف توفر فرص عمل لائقة، وتسهم في خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة، وتنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال.