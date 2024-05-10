90 حملة تستهدف 400 منشأة غذائية بمراكز ومدن محافظة الغربية

شنت هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، حملات تموينية مكبرة لضبط السلع الغذائية الفاسدة بمختلف مدن وقرى المحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشديد الرقابة على أماكن تداول الغذاء.

وأعلنت محافظة الغربية، عن شن هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، 90 حملة تفتيشية على 400 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيره من السلع الغذائية الفاسدة.

حملات تموينية يومية

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

ضبط كميات كبيرة

وأوضح رحمي، أن الحملات أسفرت عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الادمي، كالتي:

- 2 طن و200 كيلو جرام أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- 100 ألف قطعة حلوى منتهية الصلاحية.

- 205 عبوة غزل بنات، وطن مخللات منتهية الصلاحية.

- 750 كيلو جرام مقرمشات منتهية الصلاحية، و 7000 عبوة حلوى أطفال، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.