طريقة عمل الآيس كريم رول في المنزل.. «تخلص من الإحساس بالحر»

الأيس كريم من الوجبات الأساسية في درجات الحرارة المرتفعة، ويفضل البعض تناوله من المحلات والبعض الأخر يحضره في المنزل بوصفات مختلفة لضمان السلامة الغذائية وتوفير المال، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الآيس كريم في المنزل مثل الجاهز بالظبط.

خطوات بسيطة يمكن اتباعها عند تحضير الآيس كريم رول في المنزل على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، حيث جاءت المكونات كالتالي:

المقادير

2 ملعقة كبيرة حليب كامل الدسم.

¼ كوب كريمة خفق سائلة.

ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة فراولة مجمدة مقطعة قطعا صغيرة أو 2 قطعة بسكويت أوريو مفتتة.

خطوات التحضير

في البداية نضع صينية استانلس مستطيلة أو مربعة ساعة على الأقل في الفريزر.

نقوم بتسخين الكريمة والحليب والسكر في قدر على نار متوسطة، ثم ارفعي الخليط من على النار.

نصب الخليط في وعاء زجاجي، ونتركه حتى يبرد، ثم غطيه وضعيه في الثلاجة 30 دقيقة.

نقلب الأوريو أو الفراولة المجمدة مع خليط الآيس كريم، ثم يصب في الصينية الاستانلس.

نفرد المكونات في طبقة رفيعة لا يزيد سمكها على نصف سنتيمتر، ثم نضعها في الفريزر لمدة 4 ساعات على الأقل.

طريقة عمل الآيس كريم بالموز

1 كيلو موز مستوي.

سكر بودرة.

3 كوب كريم شانتي.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

قرفة ناعمة.

خطوات التحضير

في البداية نقوم بهرس الموز.

يخفق بالمضرب الكهربي مع السكر البودرة والكريم شانتي، وعصير الليمون والقرفة.

نوضع الخليط في إناء في الفريزر عدة ساعات، حتى يتماسك ويقدم.

طريقة عمل آيس كريم ليمون نعناع

عصير ليمون.

نعناع طازج.

ماء.

كريم شانتي بودرة.

خطوات التحضير

في البداية يضرب النعناع وعصير الليمون في الكبة.

تخلط بودرة الكريم شانتي بالماء وخليط النعناع والليمون.

يوضع الخليط في علبة في الفريزر حتى تتماسك.

طريقة عمل آيس كريم الزبادي بالمانجو

مانجو

فانيليا

لبن

مكعبات زبادي

جوز هند

خطوات التحضير

يضاف الزبادي اليوناني مع السكر الستفيا في قوالب ثلج ويترك بالفريز ليتماسك.

تضاف مكعبات الزبادي في الكبة وتفرم وتضاف الأطعمة المختلفة.

في أطباق التقديم يضاف الآيس كريم ويزين ويقدم.

طريقة عمل الأيس كريم بالفانيليا

كريم شانتيه.

كوب ونصف لبن.

ملعقة سكر.

ملعقة نشا.

خطوات تحضير