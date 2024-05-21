مزايا العمل كرائدة اجتماعية بعد زيادة مكافأة التطوع إلى 1500 جنيه 

كشفت الدكتورة جاكلين ممدوح، مدير عام إدارة شؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، الامتيازات التي تُحقق للرائدة الاجتماعية من قبل الوزارة، موضحة أن أولها عقد عمل تطوعي يضمن المعاملة الجيدة من المشرفين على عملها التطوعي والخضوع لمظلة التامين الاجتماعي والحصول على إجازة وضع وإجازة حج وعمرة وإجازة مرضية والحصول على شهادة بمدة التطوع والتحفيز والتكريم للمتميزات منهن.

مكافأة تطوع

وقالت الدكتورة جاكلين ممدوح، إنه من ضمن المزايا الحصول على مكافأة تطوع وقد تم زيادة المكافأة من 900 جنيه إلى 1500 شهريا جنيه: «لاقى ذلك سعادة بالغة من الرائدات لإحساسهن بتقدير ما يبذلونه من جهد».

وأشارت إلى أن مهام الرائدة تتمثل في أن كل رائدة مسئولة عن 200 أسرة، ويتم اختيارها بناء على عدة معايير، منها أن تكون السيدة في سن الإنجاب أو لديها أبناء في سن الطفولة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو أسر تكافل وكرامة.

ونوهت إلى أن الرائدة الاجتماعية سيدة تهتم بقضايا المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتحب العمل التطوعي وذات شخصية قيادية ومحل ثقة في مجتمعها، ولديها مهارات الاتصال الفعال، ويتم اختيارها من القرية أو الحي المقيمة فيه لسهولة تواصلها مع الأسر المستهدفة.