«الشباب والرياضة» تعقد ورشة لكتابة السيرة الذاتية وتطلق تطبيق «مهاراتي» للتوظيف

كتابة السيرة الذاتية من أهم متطلبات الحصول على وظيفة، وعلى أساسها يمكن قبول الشخص أو رفضه، لذا توفر وزارة الشباب والرياضة فرصة لتعليم كتابة الـ«CV»، ضمن ملتقى توظيف مصر، الذي يعقد بمركز شباب الجزيرة الاثنين المقبل.

تنظيم ورشة كتابة الـ CV

وتنظم وزارة الشباب والرياضة ورشة لكتابة الـ«CV» للطلبة والخريجين، وتوضح من خلالها ماذا يكتب في السيرة الذاتية وأسباب رفضها؟ ولمن تقدم وكيف تجعل مسؤول الـ«HR» يختار الـ«cv» الخاص بك؟

وأوضحت الوزارة أنه خلال ملتقى التوظيف يمكن التعرف على الوظائف المستقبلية، والمهارات التي تساعد على الحصول على الوظائف، مشيرة إلى أنه توجد شركة متخصصة في مراجعة الـ«CV» بشكل احترافي، والتعريف بالأخطاء الوارد به.

ملتقى توظيف مصر

ويقدم ملتقي التوظيف من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، ولمزيد من المعلومات حول الإيفنت يمكن من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

ويقام ملتقى التوظيف يوم الاثنين 27 مايو 2024، من الساعة 10صباحا إلى الساعة 5 مساء بمركز التنمية الشبابية «مركز شباب الجزيرة»، تحت عنوان: «ملتفي توظيف مصر معا لوظائف المستقبل»، وتشارك فيه 35 شركة توفر أكر من 7 آلاف وظيفة في مجالات متنوعة.

اطلاق تطبيق مهارتي للحصول على فرص عمل

وفي ظل حرص وزاة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب، أطلقت تطبيق مهاراتي، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، للحصول على فرص عمل.

ويمكنك بدأ أولى خطواتك المهنية بتحميل التطبيق من من هذا الرابط (اضغط هنا)، واكتشاف عالم من المعلومات التي تساعدك في رحلتك المهنية، واكتشاف نفسك.

كما يمكن خلال التطبيق إنشاء سيرتك الذاتية بطريقة سهلة، عن طريق الإجابة على مجموعة من الأسئلة.