اعتماد 9 ملايين جنيه لمشروعات الشباب والرياضة بالقليوبية ضمن الموازنة الجديدة

عرض الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الخطة الاستثمارية للمديرية للعام المالي 2024 / 2025 أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رافقه عبد الرحيم على مدير الإدارة المالية بالمديرية، وهاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

جهود منظومة الشباب والرياضة

أثنت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على جهود منظومة الشباب والرياضة وما تقدمة من خدمات للنشء والشباب، وما تم تنفيذه من مشروعات استثمارية تصل إلى 128 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع BOT ، التي تتنوع بين ملاعب وحمامات سباحة وقاعات أفراح ومحلات تجارية، وصالات منازلات وكافتيريا وملاهي أطفال بقيمة انشائية تتعدى 800 مليون جنيه، وقيمة إيجارية تتعدى 500 مليون جنيه برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة.

عرض مديرية الشباب والرياضة

كما أشادت اللجنة بعرض مديرية الشباب والرياضة ما تقدمه للنشء والشباب من مبادرات تهدف إلى بناء القدرات ورفع الوعي التي من بينها مبادرات كان خلقه القرآن، وسدرة المنتهى، وحصة في مركز شباب، و علم ابنك الرسم وغيرها من المبادرات الشبابية والرياضية.

كما شملت المناقشة الإشارة لتنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، والموافقة على موازنة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 بقيمة 9 ملايين جنيه.

إحالة العاملين بمركزين شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية

في سياق آخر، كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي كفر شكر وبنها.