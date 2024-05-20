«كايروتا».. وصلة عزف وطرب بأصوات 6 ستات

6 فتيات يُجدن العزف والغناء منذ الصغر، ظهرت مواهبهن بعد الالتحاق بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، وعلى مدار 4 سنوات من التدريب المتواصل ازدادت خبراتهن، ليطلقن فرقتهن الخاصة، ويقفن على خشبة المسرح يعبرن عن مواهبهن بالعزف وغناء الأغانى القديمة والجديدة، لكن بتوزيعات مختلفة، لاقت إشادة الجمهور.

«الحكاية بدأت لما دخلت دار الأوبرا، واتعرَّفت على 3 بنات من الفرقة وبقينا أصحاب»، تقولها «نسمة» التى كانت مع صديقتيها ضمن فرقة كبيرة تضم فتيات وشباباً، وكان يصلها باستمرار تعليقات عديدة من الجمهور والأصدقاء، أن أصوات الفتيات أفضل كثيراً من الشباب، لتتبلور بعقلها فكرة إنشاء فرقة من 6 فتيات.

خرجت فرقة «كايروتا» للأضواء، وغنت الفتيات جميع ألوان الغناء، ولكن بتوزيعات جديدة، لإضفاء روح جديدة على الأغنية، منها أغنية «يا غريب الدار»، بالإضافة إلى «ميدلى» جماعى لأم كلثوم، وآخر تونسى «يا رايح فين يا مسافر»، ومؤخراً بعض أغانى المطرب تامر عاشور.

معظم فتيات الفرقة حاصلات على شهادات لا ترتبط بالغناء، إذ حصلت «نسمة» على ليسانس آداب جامعة عين شمس، بينما تدرس «نغم» فى كلية الأسنان، وتخرجت «لوجين» «وشهد» فى كلية الإعلام، وحصلت «نسمة» على درجة البكالوريوس فى اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس، وتدرس «دميانة» بكلية الهندسة.

أما «مونيكا» الوحيدة من بينهن التى تدرس فى كلية تربية موسيقية: «إحنا 6 بنات 5 بيغنوا، وبنت واحدة بتعزف، وتقريباً معظمنا من تخصصات بعيدة عن الغنا والموسيقى»، ويشرف على الفرقة المخرج المسرحي ماهر ذكري بحسب «نسمة».

تلقت الفرقة إشادات واسعة من الجماهير والمشاهير أيضاً، أبرزهم الفنان الراحل عزت أبوعوف، الذى حضر لهن حفلاً فى أحد استوديوهات منطقة المهندسين، قبل وفاته بـ4 سنوات: «شافنا كمان الملحن والموزع الموسيقى هانى شنودة، وطلب منا نطلع معاه فى حفلة، وفرحنا جداً».