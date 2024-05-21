كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزيف الأنف في الموجة الحارة؟

ارتفاع كبير في درجات الحرارة تشهده البلاد، حيث تسجل 44 و 45 درجة مئوية في بعض المناطق، نتيجة تأثرها بامتداد كتل هوائية صحراوية من شبة الجزيرة العربية ترفع قيم الحرارة، ما أدى إلى وجود حالة من القلق لدى المواطنين خاصة العاملين، خوفا من تعرضهم للإصابة بنزيف الأنف في الموجة الحارة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير عدة نصائح للوقاية من حدوث نزيف بالأنف في درجات الحرارة المرتفعة.

وفي هذا الشأن، قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» روشتة للوقاية من نزيف الأنف في درجات الحرارة المرتفعة تجنب الخروج في الطقس الحار، وذلك لأن الهواء الحار يهيج الأنف ويؤدي إلى التهاب الأنف والجيوب الأنفية، حيث يسبب زيادة سمك المخاط فيها.

الوقاية من نزيف الأنف

ونصح «بدران» بضرورة تغطية الرأس بطاقية وارتداء كمامة أو تغطية الأنف بمنديل مطوي أو قطعة قماش قطنية ما يساعد على تجنب دخول الهواء الساخن للأنف، فضلا عن تهوية الغرف وأي أماكن مغلقة واستخدام مكيفات الهواء أو مبردات الهواء يحافظ على بعض الرطوبة في الهواء ويساعد على منع جفاف الأنف، ويجب تنظيف الأنف وغسلها، وكذلك يجب شرب الماء بوفرة.

أسباب الإصابة بنزيف الأنف

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الشخص بنزيف الأنف في درجات الحرارة المرتفعة، وهى أن الأوعية الدموية غالبا تتمزق بسبب الجفاف الشديد واحترار الجو في الصيف، حيث يتسبب الهواء الجاف في جفاف أغشية الأنف وتشققها، ما يجعلها أكثر عرضة للنزيف، كما تنفجر الشعيرات الدموية الصغيرة بسبب الهواء الجاف والساخن.

الإسعافات الأولية لنزيف الأنف

وفي وقت سابق، قدمت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الإسعافات الأولية التي يجب على المواطنين إتباعها عند الإصابة بنزيف في الأنف خلال درجات الحرارة المرتفعة والتي جاءت منها:

- مطالبة المصاب بالنزيف بالضغط على جانبي الأنف من الأعلى تحت عظام الأنف بالسبابة والإبهام.

- يجب الاستمرار في الضغط لمدة عشر دقائق متواصلة ثم يخفف الضغط تدريجيا.

- المطالبة من الشخص الذي يتعرض لنزيف الأنف بأن يكون رأسه مائلا للأمام وهو جالس لمنع دخول الدم إلى الحلق فيصاب بالغثيان.

- وضع شاش نظيف داخل أنف المصاب.

- طلب المصاب أن يتنفس من فمه.

- غسل وجه المصاب بالماء البارد.