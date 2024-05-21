عضو بـ«النواب» يحذر من أزمة نقل الطلاب بين المدارس: «تهدد استقرار الأسرة»

قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن منع تكرار أزمة التنقلات الخاصة بطلاب المدارس التي حدثت العام الماضي، يهدف إلى معالجة التأثير السلبي لتلك الإجراءات على استقرار العديد من الأسر المصرية.

أزمة تنقلات الطلاب تهدد استقرار الأسرة

وأوضح عبدالقادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن التعليمات التي تنص على حظر النقل بين المدارس والإدارات والمديريات التعليمية إلا بتأشيرة من الوزير تحمل نصها «فوق الكثافة»، قد تسببت في صعوبات كبيرة للأسر.

وأشار عبدالقادر إلى أن بعض الأسر واجهت صعوبات بالغة في نقل أبنائها بين المدارس نتيجة لظروف طارئة مثل وفاة رب الأسرة أو مرض أحد أفرادها، مضيفًا: «هذه التعليمات جعلت من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها وتوفير بيئة تعليمية مستقرة لأبنائها، كما أن العديد من الأرامل وأولياء الأمور اضطروا للجوء إلى نواب الشعب للحصول على تأشيرة الوزير المطلوبة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة».

ضمان حقوق الطلاب وأسرهم

وشدد «عبدالقادر» على ضرورة التزام وزارة التربية والتعليم بالقوانين والكتب الدورية التي تضمن حقوق الطلاب وأسرهم، مؤكدًا أنه يجب أن تكون هناك تعليمات واضحة ومكتوبة، وليس تعليمات شفهية عشوائية كما حدث العام الماضي، ومن المهم أن تتوفر ضمانات تمنع تكرار هذه الأزمة وتضمن استقرار الأسر وراحة الطلاب.

وأضاف: بعد تقديم طلب الإحاطة، الذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة التعليم لمناقشته، سنعمل من خلال هذه اللجنة على مناقشة المشكلة بعمق وتقديم توصيات واضحة لضمان عدم تكرار الأزمة في المستقبل، نحن نسعى جاهدين لضمان تحقيق استقرار تعليمي لأبنائنا وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أهمية توفير بيئة تعليمية مستقرة وداعمة للطلاب والأسر على حد سواء، مشددًا على ضرورة معالجة المشكلات التي تعيق تحقيق هذا الهدف بشكل فعال ومستدام.