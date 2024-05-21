بشرى سارة من «الأرصاد»: انكسار الموجة الحارة وانخفاض الحرارة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء الموافق 21-5-2024، على مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، لتسجل درجات الحرارة على بعض الأنحاء 44 مئوية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدلاً ليلاً على السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة على باقي الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء.

انخفاض درجات الحرارة غدا

وزفت الأرصاد الجوية بشرى سارة بشأن حالة الطقس يوم الأربعاء وانكسار الموجة الحارة، لافتة إلى أنه بعد عدة أيام من الموجة الحارة يشهد شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، والتي تأتي على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.