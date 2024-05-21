موعد انخفاض درجات الحرارة.. 10 تنبيهات من «الأرصاد» بشأن الموجة الحارة

ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الوقت الحالي، نتيجة تأثر البلاد بموجة حارة شديدة تمتد على مناطق مختلفة، وهو ما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع تزايد حدة ارتفاع درجات الحرارة، زادت التساؤلات حول موعد انخفاضها، ونوضح ذلك في السطور التالية.

تتعرض البلاد حاليًا لموجة حر شديدة

وفي إطار توضيح موعد انخفاض درجات الحرارة، يمكن الإشارة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تعرض البلاد لموجة حر شديدة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات تتراوح بين 44 و45 درجة مئوية في بعض المناطق، فيما يعود هذا الارتفاع إلى تأثر البلاد بتمدد كتل هوائية صحراوية من شبه الجزيرة العربية، التي تعمل على رفع درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وكما أشارت «الأرصاد» إلى موعد انخفاض درجات الحرارة، موضحة أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة القادمة، يليها ارتفاع تدريجي، لافتة إلى أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من المتوقع أن تكون كالتالي:

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

من الثلاثاء 21 مايو إلى الخميس 23 مايو:

انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تتراوح من 4 إلى 3 درجات.

درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 38 و 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى تتراوح حول 26 درجة مئوية.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، مع احتمال حدوث أتربة في جنوب سيناء.

من الجمعة 24 مايو إلى الأحد 26 مايو:

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 35 و 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى تتراوح حول 22 درجة مئوية.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

تجنب خطورة ارتفاع درجات الحرارة

وهناك مجموعة من النصائح يجب الالتزام بها في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة لتجنب تأثيراته السلبية، حسب ما ورد في موقع «مايو كلينك»، وهي: