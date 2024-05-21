في اليوم العالمي للشاي.. 12 فائدة لأشهر مشروب شعبي

الشاي مشروب شعبي في العديد من الثقافات في جميع أنحاء العالم، رغم اختلاف عادات شربه، بين دولة وأخرى، وبمناسبة اليوم العالمي للشاي اليوم 21 مايو، كشف المعهد القومي للتغذية عن فوائد مهمه له.

معهد التغذية يعلن عن 4 فوائد مهمة لشرب الشاي يوميا

وأعلن المعهد القومي للتغذية، عبر صفحته الرسمية، أن تناول الشاي له 12 فائدة مهمة لجسم الإنسان، وذلك بمقدار معين يوميا، ودون إضافة أي سكر له، وهي كالتالي:

- يحتوى الشاي على مضادات أكسدة.

- يساعد تناول الشاي يوما الجسم على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتة الدماغية.

- الشاي يساعد على فقدان الوزن.

- يساعد الشاي على مكافحة مرض السرطان.

فوائد الشاي المثلج فى فصل الصيف

كما كشف المعهد القومي للتغذية، عن الفوائد الصحية لشرب مشروب الشاي المثلج المنعش خلال فصل الصيف، حيث يمكن إضافة أي من (الليمون - الجنزبيل - الكركم - العسل الأبيض) له قبل تناوله، كما أنه يعمل على:

- يزيد من مناعة الجسم.

- مفيد لصحة البشرة والشعر.

- يعمل على تخفيف القلق والتوتر.

-تنظيم مستوي السكر فى الدم.

- مسكن لجميع الألم والالتهابات.

- مفيد لصحة الجهاز الهضمي.

- تحسين الحالة النفسية.

- يحسن الذاكرة.

وأكد المعهد القومي للتغذية، أنه يجب ألا يزيد شرب الشاي على 3 أكواب يوميا، ودون إضافة السكر، للاستفادة من فوائدة.