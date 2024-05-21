جامعة بنها تفوز بتمويل 13 مشروعا للطلاب من «إيتيدا»

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فوز 13 مشروع تخرج بتمويل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ضمن برنامج «دعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات»، بالدورة الـ19 والذي يأتي في إطار برنامج التعاون بين الشركات والجهات البحثية والمعروف باسم ITAC.

نشر ثقافة الابتكار

وقال «الجيزاوي»، إن البرنامج يهدف إلى دعم الطلاب بما يساهم في نشر ثقافة الابتكار ريادة الأعمال بين طلبة الجامعات، ويعمل على تشجيعهم والمُساهمة في بناء اقتصاد معرفي مُبتكر، بالإضافة إلى إقامة روابط وثيقة بين شركاء الصناعة والأوساط الأكاديمية.

تقييم الخبراء والمتخصصين

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لطلاب المشروعات الفائزة ، متمنيا لهم المزيد من التقدم والابتكار.

الجدير بالذكر أن البرنامج موجه لطلبة السنة الأخيرة بالجامعات والمعاهد المصرية في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، حيث تقوم الهيئة بتمويل هذه المشاريع بعد تقييم مجموعة من الخبراء والمتخصصين.