جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا 22 مايو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أنّ قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة سينظم فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا في العلوم التطبيقية بالتعاون مع مجلس إدارة مجلة بنها للعلوم التطبيقية، خلال الفترة من 22 - 23 مايو الجاري.

تبادل الأفكار والخبرات

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أنّ المؤتمر يستهدف تبادل الأفكار والخبرات والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال المهم والحيوي مجال العلوم التطبيقية.

91 ورقة بحثية

وأضاف الجيزاوي أن المؤتمر يناقش 91 ورقة بحثية بحضور 500 مشارك ويناقش عددا من المحاور منها تطبيقات استخدام التقنية الحيوية وتقنية النانومترية في الصناعة، ودور التكنولوجيا في صناعة البيئة الابتكارية في التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلي تطوير الذات وإثقال المهارات الشخصية والعملية لخلق شخصية فريدة من نوعها.

أوضح رئيس الجامعة المؤتمر يناقش 4 محاور اتتضمن لعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الهندسية والتكنولوجية والعلوم الطبية الاكلينيكية والصحية والعلوم الاساسيةحيث تسعي جامعة بنها إلي العمل على تعزيز قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية في إطار تنفيذ الرؤية والرسالة الخاصة بالجامعة والهدف الاستراتيجي ورؤية مصر للتنمية 2030.