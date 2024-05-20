فتح باب التقديم المبكر للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية للعام الجديد

أعلنت جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، عن فتح باب التقدم المبكر إلكترونيا للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية للعام الأكاديمي 2024 /2025، كما حددت الفئات التي يجوز لها التقديم والتخصصات ورابط التسجيل.

الفئات المتاح لها التقديم المبكر بجامعة بنها الأهلية

وأوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، أن فتح باب التقديم المبكر لجامعة بنها الأهلية للعام الدراسي الجديد متاح للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات التالية:

- شهادة الثانوية العامه 2022-2023 فقط.

- الحاصلون على شهادات معادلة عربية وأجنبية مصرية «النيل وستم» 2022-2023.

- الحاصلون على الشهادات المعادلة عربية وأجنبية 2023-2024.

مواعيد فتح باب التقدم للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية لـ«الوطن»، أنه تم فتح الالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية، اعتبارا من اليوم الاثنين 20 مايو حتى الاثنين 10 يونيو المقبل، حيث يجري التقدم من خلال رابط التقديم الإلكتروني من هـنـا.

وأشار رئيس جامعة بنها الأهلية إلى أنه يتم تسديد رسوم استمارة طلب الالتحاق وقدرها 1500 جنيه مصري «لا ترد»، مع التأكيد على إصدار إيصال السداد باسم الطالب ورقمه القومي واسم الكلية المراد الالتحاق بها ورفع صورة من إيصال السداد أثناء التسجيل، موضحا أنه يمكن الاطلاع على قواعد وسياسيات القبول للطلاب المستجدين من خلال الموقع الإلكتروني للكلية.

كليات جامعة بنها الأهلية

يذكر أنه من المقرر بدء الدراسة بكليتي الفنون البصرية والطب البيطري بالجامعة من العام الجامعي المقبل 2024 - 2025، ليرتفع عدد الكليات بجامعة بنها الأهلية إلى 8 كليات، تشمل «الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب والاقتصاد، إدارة الأعمال».