نقيب القراء: ننسق مع «الأوقاف» والإذاعة لاختيار واعتماد أفضل أصوات أهل القرآن

أشاد الشيخ محمد حشاد نقيب القراء بدعم وزارة الأوقاف لشباب القراء، وجهودها في مجال اكتشاف ودعم أصحاب الأصوات المميزة في قراءة القرآن.

حشاد يكشف أهم مهارات تلاوة القرآن الكريم

وأضاف نقيب القراء خلال كلمته التي القاها في المؤتمر الأول لأهل القرآن المنعقد في مسجد النور بالعباسية: أن معرفة أحكام الوقف والابتداء مهمة جدا عند تلاوة القرآن الكريم ، مشددا على ضرورة أن يحرص كل قارئ على تعلمها والإلتزام بها.

الأوقاف تدعم أهل القرآن الكريم

وقال «حشاد»: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كرم أعلام دولة التلاوة، ومبادراته طيبة في دعم أهل القرآن الكريم، عبر تعاون وتنسيق مع لجنة إجازة القراء في الإذاعة، ونحن نعمل بتنسيق جماعة ونحرص على ألا يخرج قارئا واحدا من مصر دون أن يكون أهلا للقرآن.