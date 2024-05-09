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حزب حماة وطن يكرم الآلاف من حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:12 م | الخميس 09 مايو 2024
حزب حماة وطن يكرم الآلاف من حفظة القرآن الكريم بمحافظة كفر الشيخ

حزب حماة وطن يكرم الآلاف من حفظة القرآن الكريم بمحافظة كفر الشيخ

نظم حزب حماة الوطن حفلا بمحافظة كفر الشيخ لتكريم الآلاف من حفظة القرآن الكريم بحضور قيادات الحزب والمشايخ ولفيف من العلماء وبمشاركة الآلاف من الأهالي.

جاء ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعلم والعلماء واستكمالا لسياسة ونهج حزب حماة الوطن.

ومن جانبه، هنأ اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، المكرمين من حفظة القرآن الكريم والفائزين، موجها الشكر لأولياء أمور هؤلاء البراعم ولكل من قام بتحفيظ الأطفال كتاب الله الكريم.

وتابع المستشار محمد الأجرود أمين محافظة كفر الشيخ بحزب حماة الوطن: «تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك الفكر الوسطى الذى يحمله الأزهر الشريف، ليست هذه المرة الأولى التي يتم تنفيذ فاعلية لتكريم حفظة القرآن الكريم ولكن هناك فاعليات أخرى تمت خلال السنوات الماضية، بجانب تنظيم فاعليات أخرى قادمة».

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بقلم أحمد الشرقاوي