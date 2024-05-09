حزب حماة وطن يكرم الآلاف من حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ

نظم حزب حماة الوطن حفلا بمحافظة كفر الشيخ لتكريم الآلاف من حفظة القرآن الكريم بحضور قيادات الحزب والمشايخ ولفيف من العلماء وبمشاركة الآلاف من الأهالي.

جاء ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعلم والعلماء واستكمالا لسياسة ونهج حزب حماة الوطن.

ومن جانبه، هنأ اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، المكرمين من حفظة القرآن الكريم والفائزين، موجها الشكر لأولياء أمور هؤلاء البراعم ولكل من قام بتحفيظ الأطفال كتاب الله الكريم.

وتابع المستشار محمد الأجرود أمين محافظة كفر الشيخ بحزب حماة الوطن: «تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك الفكر الوسطى الذى يحمله الأزهر الشريف، ليست هذه المرة الأولى التي يتم تنفيذ فاعلية لتكريم حفظة القرآن الكريم ولكن هناك فاعليات أخرى تمت خلال السنوات الماضية، بجانب تنظيم فاعليات أخرى قادمة».