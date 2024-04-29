4 أماكن يختبئ فيها البعوض.. تخلص منه بهذه الطرق

مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد انتشار البعوض، ولسوء الحظ فإن هذه الحشرات الماصة للدماء تتمتع بموهبة الاختباء في الأماكن التي لا نتوقعها، لذلك لا تُجدي معها الأساليب التقليدية في التخلص منها، لذا نستعرض بعض الطرق التي تساعدك في الوصول إلى البعوض ودفعه بعيداً عنك.

أماكن اختباء البعوض

غالباً ما يختار البعوض الأماكن الدافئة والرطبة مثل الحمامات والمطابخ فتنزوي تلك الحشرات المزعجة في الزوايا المظلمة والأدراج وحتى بين الملابس المعلقة، وفقاً لموقع «live science» الذي أوضح أن البعوض يضع بيضه على الماء لذلك يجب الانتباه إلى عدم ترك أواني مملوءة بالماء سواء في المطبخ أو الحمام حيث يفضلون البقاء قريبين من الأحواض والمرحاض.

بالإضافة إلى ذلك يتمتع البعوض بقدرة هائلة على استشعار الوجود البشري من خلال التقاط حرارة أجسامنا وثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من أنفاسنا، وخلال ساعات الليل وبينما نحن نائمون يكون البعوض أكثر نشاطاً في امتصاص دمائنا التي لا يهضمها بشكل كامل، مما يجعله يعض الجلد بشكل متكرر.

كيف تُبعد عنك البعوض؟

عندما تعرف ما يجذب إليك البعوض وتتجنبه، تكون قادراً على حماية نفسك منه فبحسب موقع «Wiki how» يمكن لاتباع التعليمات التالية أن تُبعد عنك البعوض:

1. الحفاظ على النظافة:

سواء نظافة المكان أو نظافتك الشخصية، فالمعروف عن البعوض أنه ينجذب للروائح النفاذة الصادرة من البكتيريا والتي تتواجد بكثرة على أجسامنا في الطقس الحار عندما نتعرق، لذلك فالحفاظ على نظافة الجسم والملابس من شأنه أن يدفع البعوض بعيداً عنك.

2. السماح بدخول الهواء:

من الضروري الإبقاء على منافذ للتهوية داخل الغرفة التي تتواجد بها لتقليل سرعة البعوض وتشتيت انتباهه عنك.

3. تقليل الإضاءة:

ينجذب البعوض إلى الأضواء، لذلك يُنصح بغلق المصابيح التي لا تحتاج إليها منعاً لجذب البعوض حولك.

4. منع البعوض من دخول المنزل:

يمكن للحواجز السلكية على الأبواب والنوافذ أن تمنع تسلل البعوض إليك، بالإضافة إلى التخلص من البعوض أولاً بأول قبل أن يضع بيضه ويتكاثر.