ضبط موظفة تدير كيانا تعليميا وهميا في الغربية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام موظفة بإحدى الإدارات الصحية في الغربية، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، واتخاذها مقرا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية (مزورة).

وأشارت التحريات إلى أن الموظفة تزعم منح الدارسين دورات تعليمية في مجال التمريض، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل في بعض المستشفيات والعيادات الخاصة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات الدراسية الخاصة بالكيان وهمي – عدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من طلبات واستمارات الالتحاق بالكيان الوهمي - مطبوعات دعائية – هاتف محمول).

وبفحصه الهاتف تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي،.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.