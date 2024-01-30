ما قصة المسافر الهندي الغاضب؟.. انتقم من موظفي مطار دلهي بطريقة مرعبة

حيلة انتقامية غريبة لجأ إليها المسافر الهندي جاي كريشان كومار ميهتا، الذي يبلغ عمره 25 عاما، بعدما منعه موظفي مطار دلهي من صعود الطائرة المتوجهة من بيهار إلى دلهي، نتيجة تأخره عن موعد رحلته الجوية، ليقرر بذلك تعطيل المسافرين والطاقم الجوي بطريقة لا تخطر على بال أحد.

إبلاغ المسافر الهندي بوجود قنبلة على متن الطائرة

أجرى المسافر الهندي مكالمة هاتفية كاذبة لمكتب طيران «SpiceJet»، أبلغ فيها عن وجود قنبلة على متن الطائرة للانتقام من الطاقم الجوي الذي منعه من رحلته الجوية، ما تسبب في حالة من الفزع والرعب، أعلنت السلطات على إثرها حالة التأهب، ونُقلت الطائرة إلى منطقة معزولة، وتم إنزال جميع الركاب البالغ عددهم 210 راكبا، لإجراء التفتيش الكامل، وفقاً لموقع «NDTV».

بعد إتمام إجراءات التفتيش، تأكدت السلطات الهندية من عدم وجود القنبلة على متن الطائرة، وأن المكالمة الهاتفية التي تم استقبالها من قبل المسافر الهندي كانت مجرد خدعة، ما استدعى قيام الشرطة بفحص رقم الهاتف الذي صدرت منه المكالمة ليتضح أنه شاب يسمي جاي كريشان كومار ميهتا، وقد منع من الصعود إلى الطائرة من قبل موظفي الرحلة الجوية لتأخره.

اعتراف المسافر الهندي

ونتيجة لهذا التصرف الغريب الذي قام به المسافر الهندي، ألقت شرطة ولاية جوروجرام القبض عليه، وقامت باستجوابه للتعرف على السبب الذي دفعه للقيام بتلك المكالمة الهاتفية، حتى اعترف بأنه فعل ذلك عمدًا لتأخير الرحلة، بعد أن منعه الطاقم الطبي من صعود الطائرة لوصوله متأخرًا، وبذلك وجهت إليه تهمة جريمة الترهيب الإجرامي من خلال مكالمة مجهولة، بحسب قانون العقوبات الهندي.