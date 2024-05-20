متى تنتهي الموجة الحارة؟.. «مناخ الزراعة» يوضح

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ البلاد تشهد ذروة ارتفاع درجة الحرارة التي تعد الأعلى منذ نهاية الصيف الماضي.

وأضاف أنّ الموجة الحالية تستمر حتى الخميس المقبل في محافظات الوجه البحري وحتى الجمعة في محافظات الوجه القبلي، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية بالتزامن مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا تسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أنّ البلاد تشهد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء ما يتسبب في تدهور مستوى الرؤية الأفقية على مناطق متعددة، أما أشعة الشمس فتكون قوية هذه الأيام بسبب اختفاء السحب ما يؤدي للتسخين التراكمي.

شرب كميات كبيرة من المياه والإكثار من تناول الخضروات

وأكد ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة للاحتفاظ بسوائل الجسم، مع عدم التعرض للشمس المباشرة تحت أي بند وارتداء الملابس القطنية وأغطية الرأس البيضاء.

أما أهم الاحتياطات فيجب العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه وضمان وجود رطوبة أرضية كافية أسف النبات، وإجراء ريّة سريعة على الحامي مع قصر الفترة بين الريات على أن يكون الري في الصباح الباكر فقط، والابتعاد تماما عن الري وقت الظهيرة، مع إضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم لضمان استمرار استقرار سريان العصارة وعدم حدوث أي توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم (الكالسيوم – البورون – الماغنسيوم).

تأجيل زراعة المحاصيل الصيفية وشتل الفاكهة

وأشار إلى لتأجيل زراعة المحاصيل الصيفية وشتل الفاكهة أو الخضر خلال هذه الفترة حتى وقت انكسار الموجة شديدة الحرارة على نهاية الأسبوع، ورش أشجار المانجو والزيتون بمحلول الجير المخفف على الثمار الصغيرة حتي لا يحدث لسعات الشمس.