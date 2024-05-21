إقبال كبير على ترخيص المحال.. و«القاهرة»: تلقينا أكثر من 13 ألف طلب حتى الآن

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الإقبال الكبير من أصحاب المحلات على مراكز إصدار تراخيص المحال في المحافظة، للدخول ضمن منظومة المحال العامة طبقًا للقانون 154.

إقبال على مراكز إصدار التراخيص

وقال المحافظ إنّ الطلبات المقدمة للتصالح تجاوزت 13 ألف طلب حتى الآن، وفرق العمل تجوب أحياء القاهرة يصاحبها سيارة مركز تكنولوجي تسهيلا على أصحاب المحال لتقديم طلباتهم في أماكنهم، وهو ما ظهر في الاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال لسرعة التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة بالقانون، موضحا أنّ تسليم الأوراق يحدث بالمجان.

وأوضح أنّ مراكز إصدار تراخيص المحلات في الأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاطا طبقًا للقانون، وجار تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية دون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

تجهيز المستندات المطلوبة قبل التوجه للمراكز التكنولوجية

وحثّ محافظ القاهرة أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة في الأحياء لتسهيل إجراءات التقديم كمستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له.

وأكد أنّ مقدم الطلب يستلم إيصالا يفيد بتقديم طلب الترخيص بالمجان دون أي مقابل مادي، ما يجنّب صاحب المحل التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

وشدد محافظ القاهرة على مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون، وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتجري بسهولة ويسر وفي أسرع وقت، مؤكدا أنّ المحافظة تحرص على استمرار المحال في ممارسة أنشطتها والدخول في المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.