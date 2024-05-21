كريم السادات: النقل والمواصلات في عهد الرئيس السيسي نموذج يحتذى به

أشاد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بالتطور الكبير الذي شهدته منظومة النقل والمواصلات في مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنّ ما تحقق من إنجازات في ذلك القطاع يعكس رؤية واضحة وإرادة قوية؛ لتحديث البنية التحتية والخدمات اللوجستية في البلاد.

النقل والمواصلات في عهد السيسي نموذج يُحتذى به

وقال السادات في تصريح خاص لـ«الوطن» إنّ قطاع النقل والمواصلات في مصر يشهد طفرة نوعية غير مسبوقة، بفضل توجيهات الرئيس السيسي، التي ركزت على تطوير البنية التحتية للنقل بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، مشيرًا إلى أنّ المشروعات الكبرى لم تقتصر على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فحسب، بل أسهمت أيضًا في تعزيز الاستثمارات ورفع كفاءة النقل التجاري.

وأضاف أنّ الطرق والكباري الحديثة التي تم إنشاؤها وربط مختلف المحافظات بشبكة طرق متطورة، ساهمت بشكل كبير في تقليل زمن الرحلات وتحسين حركة المرور، مما أدى إلى تيسير حركة النقل اليومي سواء للركاب أو للبضائع، كما أنّ مشروعات النقل الذكي، بما في ذلك الأتوبيسات الكهربائية والقطارات السريعة، أحدثت نقلة نوعية في مفهوم النقل الجماعي في مصر.

وتابع «السادات»: «من أبرز الإنجازات في هذا القطاع هو تطوير مترو الأنفاق، خاصة المرحلة الثالثة من الخط الثالث، الذي يمثل شريان حياة لملايين الركاب يوميًا، إلى جانب ذلك، مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل، التي ستسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى بشكل أكثر فعالية وكفاءة».

تطوير البنية التحتية وتحديث مرافق النقل

وأوضح أن وزارة النقل، بدعم من القيادة السياسية، نفذت هذه المشروعات وفق خطط مدروسة وجداول زمنية محددة، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحديث مرافق النقل بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.

واختتم النائب كريم السادات تصريحاته قائلاً: «ما تحقق من إنجازات في مجال النقل والمواصلات يعكس رؤية مستقبلية طموحة لمصر، ويضعها في مصاف الدول الكبرى في هذا المجال، نحن فخورون بهذه النجاحات ونتطلع إلى المزيد من المشروعات، التي ستدفع بعجلة التنمية في كافة أنحاء الجمهورية».