بعد تراجعه 2000 جنيه.. آخر تحديث لأسعار الحديد اليوم الأحد 19-5-2024

أعلنت مصانع الحديد الاستثماري أسعار الحديد اليوم الأحد 19-5-2024، إذ سجل نحو 34 ألفًا و900 جنيه في المصنع، ويباع في الأسواق للمستهلك بـ36 ألفًا و100 جنيه وفق آخر تحديث للأسعار، وسجل سعر طن الحديد أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين، وكان آخر تراجع قبل يومين بقيمة 2000 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأحد 19-5-2024 في السوق المصرية، لمختلف الأنواع، وفق آخر تحديث معلن من المصانع والشركات، كالآتي:

بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألف جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 37 ألفًا و600 جنيه للطن من للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 37 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد الجارحي اليوم في مصر عند مستوى 40 ألف جنيه للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

ووصل سعر حديد العلا إلى نحو 37 ألفًا و550 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجّل سعر حديد الكومي نحو 37 ألفًا و450 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.