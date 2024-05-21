«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات ضارية في حي البرازيل برفح الفلسطينية

قال همام مجاهد موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، إن ما يحدث في نطاق الضفة الغربية في جنين وبيت لحم وغيرها، لم يخفف من وطأة ما يحدث من تصعيد إسرائيلي عسكري في مدينة رفح الفلسطينية من المنطقة الشرقية أو حتى منطقة جباليا أو في كامل قطاع غزة.

أضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذا هو اليوم الـ14 على التوالي الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية وتحديدا في مناطق شرق رفح الفلسطينية، ومنذ دقائق قليلة سمعنا صوت قصف مدفعي عنيف من الناحية الفلسطينية من معبر رفح البري، وهذه المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في هذه المنطقة، بجانب مناطق أخرى في أحياء أخرى من المدينة.

ولفت إلى أن حي البرازيل شهد خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين الفصائل المختلفة وقوات الاحتلال، التي تستخدم فيها قنابل المدفعية إضافة للطائرات المسيرة والحربية، بينما الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف مراكز ومقار الفصائل الفلسطينية في غرب رفح الفلسطينية، بحسب ما قالته قوات الاحتلال.