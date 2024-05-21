رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات ضارية في حي البرازيل برفح الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
05:26 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
همام مجاهد موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري

همام مجاهد موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري

قال همام مجاهد موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، إن ما يحدث في نطاق الضفة الغربية في جنين وبيت لحم وغيرها، لم يخفف من وطأة ما يحدث من تصعيد إسرائيلي عسكري في مدينة رفح الفلسطينية من المنطقة الشرقية أو حتى منطقة جباليا أو في كامل قطاع غزة.

أضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذا هو اليوم الـ14 على التوالي الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية وتحديدا في مناطق شرق رفح الفلسطينية، ومنذ دقائق قليلة سمعنا صوت قصف مدفعي عنيف من الناحية الفلسطينية من معبر رفح البري، وهذه المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في هذه المنطقة، بجانب مناطق أخرى في أحياء أخرى من المدينة.

ولفت إلى أن حي البرازيل شهد خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين الفصائل المختلفة وقوات الاحتلال، التي تستخدم فيها قنابل المدفعية إضافة للطائرات المسيرة والحربية، بينما الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف مراكز ومقار الفصائل الفلسطينية في غرب رفح الفلسطينية، بحسب ما قالته قوات الاحتلال.

اقرأ المزيد:

حدث ليلا.. نتنياهو يختنق داخليا والاحتلال مسرح سهل لنيران الفصائل وناقوس الخطر يدق حول العالم.. عاجل

الفصائل الفلسطينية عن الرصيف العائم في غزة: «خدعة للرأي العام العالمي»

«القاهرة الإخبارية»: الفصائل تقصف مقر قيادة العمليات الإسرائيلية شرق جباليا

لميس الحديدي: الفصائل الفلسطينية تُكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة في جباليا

في آخر 12 ساعة.. الفصائل الفلسطينية تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة

باحثة سياسية: الفصائل الفلسطينية ترفض تسجيل مصطلح الاستسلام في تاريخها

الفصائل الفلسطينية تقصف منزلا بمعبر رفح البري.. وتستهدف 15 جنديا إسرائيليا
بقلم شريف سليمان