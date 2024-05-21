خالد الجندي: حافظ القرآن يشفع لوالديه ودعاؤه مستجاب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنَّ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي الذين يحميهم رب العزة مباشرةً، والمحفوظين بأمره، مضيفًا «تخيل أن طرف هذا القرآن بيدي الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فلن تضلوا أبداً».

الشيخ خالد الجندي يوضح أجر حفظة القرآن

وتابع «الجندي»، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ حافظ القرآن الكريم يشفع في والديه ويلبسهما حلل الكرامة بين يدي الله يوم القيامة كما أن لهم دعاء مستجاب عند الله – سبحانه وتعالى، وله كرامة بل واستصغروا النبوة بين جنبيه، أي كأنه نبي مع وقف التنفيذ لأنَّ الوحي كله داخلهم وفي صدورهم.

القرآن الكريم أول ما يشفع لصاحبه

وأشار إلى أنَّ القرآن أول شفيع وأول مشفع، قائلاً: «يقول يا ربي إن صاحبي قد مات فشفعني فيه، ولعظمة القرآن علموا أولادكم القرآن، وعلموهم كيف يكون حفظ القرآن».