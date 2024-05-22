«السياحة» توضح دور أئمة الأوقاف المرافقين للحجاج خلال الموسم الحالي

أكد إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج السياحي، أنّ هناك عددًا من أئمة الأوقاف والوعاظ سيرافقون حجاج السياحة خلال موسم الحج لهذا العام، مشيرًا إلى أنّ مهام هؤلاء الوعّاظ ستكون الإجابة على كل استفسارات الحجاج، خلال فترة وجودهم بالسعودية سواء بفنادق مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو بمخيمات منى وعرفات، إضافة إلى عقد ندوات ومحاضرات لتوعية الحجاج بالطرق الصحيحة لأداء المناسك.

عقد الندوات الدينية بالفنادق والمخيمات

وأضاف عبدالعال، لـ«الوطن»، أنّ هؤلاء الوعاظ سيتواجدون بالأماكن التي سيقيم بها حجاج السياحة ولا سيما حجاج البرامج الاقتصادية البري والاقتصادي طيران، موضحًا أنه سيتم وضع جدول لعقد تلك الندوات بحيث يستفيد بها كل حجاج السياحة وعددهم نحو 26 ألف حاج.

شركات السياحة المنظمة لبرامج الـ5 نجوم

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج السياحي، إلى أنه إضافة إلى وجود هؤلاء الوعاظ فإن العديد من شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم، ستستعين أيضا بوعاظ لمرافقة حجاجها وتوعيتهم لأفضل الطرق لكيفية أداء المناسك والرد على استفساراتهم المتعلقة بمناسك الحج.