آخر تحديث.. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-5-2024، تحركا نسبيا بالبنوك المختلفة، حيث سجلت العملة الكويتية في بنك مصر نحو 152.89 جنيه للبيع، و152.70 جنيه للشراء، وفقا لآخر تحديث لشاشات العرض الخاصة بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» عبر السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير بشأن أسعار العملات على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت، في البنك الأهلي المصري نحو152.87 جنيه للبيع، و152.61 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك مصر نحو152.89 جنيه للبيع، و 152.70 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت، في بنك القاهرة للبيع 153.15 جنيه، وللشراء 152.12 جنيه.

كما سجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم السبت، 153.13 للبيع، وللشراء 147.60 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار فسجل اليوم السبت 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أما سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي فسجل اليوم السبت 12.21 ريال.