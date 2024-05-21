جامعة سيناء.. وفرت الموارد البشرية من التخصصات للمجتمع السيناوي

على مدار الـ10 سنوات الماضية، شهد قطاع التعليم الجامعى فى سيناء طفرة كبيرة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالنظر إلى سيناء وتنميتها بمختلف القطاعات العلمية والبحثية، وفى هذا الإطار، شهدت جامعة سيناء طفرة كبيرة، حيث تعد أول جامعة فى سيناء، وخير شاهد على التطوير والتقدم الذى شهده قطاع التعليم العالى فى «أرض الفيروز».

تأسست جامعة سيناء استناداً على القرار الجمهورى رقم 363 لسنة 2005، وفقاً لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1992، بشأن الجامعات الخاصة، والذى حل محله القانون رقم 12 لسنة 2009، بشأن الجامعات الخاصة والأهلية، ولائحته التنفيذية الصادرة عن القرار الجمهورى رقم 302 لسنة 2010.

وأكد الدكتور عبدالحميد عبده، القائم بأعمال رئيس جامعة سيناء لـ«الوطن» أن الجامعة أسهمت فى الارتقاء بملف التنمية الاقتصادية فى سيناء، وكان لها دور فى التنمية، وأوضح أن دور الجامعات ساهم فى توفير الموارد البشرية من المؤهلات والتخصصات المختلفة للمجتمع السيناوى، خاصة فى قطاع طب الأسنان والصيدلة، مشيراً إلى أنه يجرى العمل على إنشاء مستشفى جامعى لكلية الطب، وأضاف أن إدارة الجامعة تقوم بتقديم الخدمات المجتمعية لأبناء المجتمع السيناوى.

وأكد «عبده» أن مجلس الأمناء مستمر فى التأكيد على دور الجامعة، فيما يتعلق بالتعمير والتعليم فى شبه جزيرة سيناء، فى الوقت الذى بدأت فيه الدولة والقيادة السياسية عملية تنمية وتطوير شاملة فى سيناء، عقب القضاء على الإرهاب، وإقرار الأمن والأمان فى «أرض السلام»، وأضاف أن الجامعة تحرص على عدم تحميل الطلاب أى مصروفات إضافية خلال أعمال تطهير سيناء من الإرهاب، بل تحملت الجامعة تكلفة إضافية لتوفير أماكن إقامة وانتقال أعضاء هيئة التدريس بجوار الجامعة، وذلك من منطلق حرص الجميع على تحمل المسئولية تجاه الدولة، والمشاركة فى محاربة الإرهاب، وبادر أعضاء هيئة تدريس بنقل الإقامة الكاملة لهم فى العريش والقنطرة بجوار كلياتهم.