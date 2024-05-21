قصواء الخلالي عن حادث معدية أبوغالب: الوقاية خير من صرف التعويضات

عبرت الإعلامية قصواء الخلالي عن حزنها الشديد بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبوغالب، في نهر النيل، في محافظة الجيزة، ونجم عنه وفاة 11 شخصا.

أشارت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «cbc»، إلى أن وزارة النقل برأت نفسها من الحادث بعد قرارها الصادر في مارس الماضي بوقف ترخيصها.

أضافت أن ضحايا حادث معدية أبوغالب بنات شقيانة خرجن للبحث عن لقمة العيش لهن ولأسرهن، فماذا يفعلن أكثر من ذلك؟

أوضحت أن وزارة العمل وجهت بصرف إعانات للعمال ضحايا الحادث، بواقع 200 ألف جنيه لكل مُتوفى، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، موضحة أن الوقاية خير من صرف التعويضات في هذه الحالة، ومنع الأسباب افضل من هذه الأموال: «نريد حلا، والحكومة تتحمل مسؤولية هذا الحادث».