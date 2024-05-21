لميس الحديدي: حادث معدية أبو غالب مؤلم.. ويجب غلق كل المعديات المخالفة

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حادث معدية أبو غالب بمنشأة القناطر الذي وقع صباح اليوم، قائلة: «واقعة مؤلمة ومتكررة في تلك المناطق، وهي عبارة عن معدية حديد بتنقل الناس والعربيات من مكان لآخر عبر مجرى نهر النيل».

وقالت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «قناة ON»: «الدولة لازم تغير المعديات وتعمل كباري في تلك المناطق سواء للمشاة أو علوية لعبور السيارات».

وطالبت بضرورة أن يتصدر ملف المعديات أولويات الحكومة ووزارة النقل، قائلة: «عارفين إنَّ الحكومة لديها خطط كبيرة لتطوير النقل لكن هناك ضرورة لترتيب الأولويات لحماية الناس من خلال طرق آمنة بدل المعديات».

وواصلت: «لازم الأولوية لتلك الطرق التي يستخدمها الناس لحمايتهم مع ضرورة غلق المعديات الخطرة وغير الحاملة للترخيص، صحيح الموازنة محدودة في الظروف الراهنة، ولكن الأولوية هي لحماية الناس من التعرض للخطر».