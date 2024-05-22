نيفين مسعد: مطالبة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو صدمت أمريكا وإسرائيل

قالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إصدار المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على خلفية الأحداث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، سيكون بمثابة هزة لإسرائيل.

وأضافت «مسعد» خلال لقائها ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي: «أمريكا وإسرائيل بذلتا الكثير للحيلولة دون صدور هذا القرار، وهو ما أحدث صدمة لهم».

ونوهت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنهم ينظرون إلى الأمر، على أنه كيف تجرؤ مؤسسة دولية على إدانة رئيس وزراء إسرائيل.

وأكدت «مسعد»، على أن أمريكا تشعر بالصدمة، فرغم كل الضغوط التي بذلتها ضد هذا الأمر إلا أنها لم تفلح.