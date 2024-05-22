طريقة عمل الحلوى الصيفية بالمنزل.. «حضريها لأولادك في دقايق»

مع موجة الحر الشديدة، تحرص ربات المنازل على إعداد العصائر والمأكولات التي تعطي الجسم ترطيبا وانتعاشًا، مثل الليمون بالنعناع أو الآيس كريم، ومن أشهر الأطعمة التي يمكن إعدادها مع الطقس الحار الحلوى أو الحلى الصيفية، ولا يستغرق تحضيرها سوى دقائق معدودة ومكونات بسيطة، لذا يقبل عليها الأطفال دائمًا كونها بسيطة ولها مذاق مميز.

الشيف نادية السيد، أوضحت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طريقة إعداد الحلوى الصيفية، مشيرة إلى أنها منعشة وسهلة التحضير وبمكونات بسيطة كما يلي:

مقادير الحلوى الصيفية

- 5 باكيتات «أكياس» جيلي حسب النكهة المفضلة.

- 6 أكواب من الماء الدافئ.

- 2 كوب ماء بارد.

- 3 أكواب من اللبن.

- جيلاتين من غير نكهة.

طريقة عمل الحلوى المنعشة في الصيف

- تبدأ طريقة عمل الحلوى الصيفية المنعشة، بوضع أكياس الجيلي بالنكهة المفضلة للأطفال أو الكبار داخل إناء فارغ، وخفقها بالماء الدافئ، ثم تفريغ ثلث الكمية داخل قالب ثلاجة أو أي إناء مناسب، ووضعها في الفريزر ما يقرب من ساعتين أو أكثر حسب ما تجف الكمية.

- يوضع الحليب على نار هادئة مع السكر والجيلاتين، وتقليب المكونات جيدا حتى تختفي الحبيبات تمامًا، وتُترك فترة زمنية حتى تهدأ، بعدها، اخرجي الجيلي من الثلاجة وقطعيه إلى مكعبات صغيرة متناسقة، وضعيه داخل قالب أو صينية فارغة، وقبل وضع الكمية لا بد من دهن القالب بنقطه خفيفة للغاية من الزيت حتى لا يلتصق بها الجيلي.

- توضع طبقة من الجيلي داخل القالب وتُترك في الفريزر حتى تجمد، ثم يوضع الحليب المخفوق بالجيلاتين، ولا بد من التأكد أنّ الحليب أصبح دافئًا حتى لا يسيح الجيلي، ثم يوضع الخليط في الفريزر عدة ساعات، وبعد ذلك، توضع الطبقة الأخيرة من الجيلي ويُدخل إلى الفريزر مرة أخرى، ومن ثمّ قلبه على صينية، ثم تقطيعه وتقديمه.