4 ظواهر جوية تبدأ من الغد وتستمر 3 أيام.. «الأرصاد» تحدد أسبابها

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ هناك عدة ظواهر جوية، ستعمل على انخفاض درجات الحرارة العظمي بداية من مساء الغد ولمدة 72 ساعة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

4 ظواهر جوية تعمل على انخفاض درجات الحرارة

وأضافت «غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك 4 ظواهر جوية تعمل على انخفاض درجات الحرارة على القاهرة ومدن القناة والسواحل الغربية والشرقية وشمال وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا ومحافظات شمال الصعيد وذلك لمدة 72 ساعة، وهي كالتالي:

- كتل هوائية معتدلة تعمل على تلطيف درجات الحرارة ومصدرها جنوب شرق أوروبا ويستمر تأثيرها لمدة 3 أيام متواصلة.

- منخفض جوي قادم على سطح البحر المتوسط من طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غير الممطرة بداية من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، حيث يعمل على حجب أشعة الشمس، ويسود طقس غائم معظم ساعات النهار.

- نشاط للرياح شمالية وشمالية غربية، تعمل على تلطيف حالة الطقس وعودة الأجواء الربيعية اللطيفة.

- تغير مصادر الكتل الهوائية والتوزيعات الضغطية التي أثرت على البلاد طوال الأسبوع الجاري، لتصبح كتل شمالية معتدلة بدلا من كتل صحراوية شديدة الحرارة.