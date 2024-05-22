«الإسكان»: تنفيذ 167 ألف وصلة صرف صحي منزلية في 54 قرية

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ البرامج التنموية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة نسب تغطية الخدمات على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، ترأس الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة مشروعات التعاون الدولي، التي تتولى متابعة تنفيذ اتفاقيات مشروعات التعاون الدولي بقطاع المرافق، والممولة من شركاء التنمية.

وناقش «إسماعيل» موقف تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP) بمحافظات «الدقهلية والشرقية والبحيرة»، الذي يُمول من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، ويُدار بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، وتضمنت المرحلة تنفيذ نحو 43 عقدًا بينها أعمال صرف صحي متكامل شاملةً، إنشاء شبكات إنحدار، ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات المعالجة، لضمان الاستفادة من التمويل المتاح لأكثر من 167 ألف وصلة صرف صحي منزلية بـ124 منطقة ريفية "54 قرية و70 تابعا".

وتضمنت المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة، تنفيذ 11 محطة معالجة صرف صحي جديدة، إضافة إلى الاستفادة من كامل التمويل المتاح لتنفيذ مجموعة من المشروعات التي تساعد في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والتوابع المجاورة لقرى المشروع، وتنفيذ برامج بناء قدرات وكفاءات شبابية لمختلف الإدارات الفنية والتعاقدية والمالية والتشغيلية بشركات مياه الشرب داخل البرنامج وخارجه، بغرض الحفاظ على الأصول وإدارتها وضمان استدامة تقديم الخدمات المستهدفة منها.

تنفيذ 167 ألف وصلة صرف صحي في 124 منطقة ريفية

وأوضح أنّ البرنامج يعتمد على آلية ربط التمويل بالنتائج وفقاً لمؤشرات أداء، مؤكداً أن نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج هو نتاج تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية في البرنامج وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال، واهتمام كثير من شركاء التنمية للعمل مع قطاع المرافق بالوزارة واتباع آلية تمويل المشروعات القائمة على النتائج (P for R).

أهمية متابعة تنفيذ الأعمال

واستعرض ممثلو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والممول من شركاء التنمية الأوروبيين "بنك الاستثمار الأوروبي – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – الاتحاد الأوروبي"، وأهمية متابعة تنفيذ الأعمال وفقاً للبرامج الزمنية المعتمدة، والالتزام بكل التوقيتات المقررة وفقاً لاتفاقية البرنامج بالتنسيق مع جهات التمويل، وضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع والمتابعة المستمرة ومقارنة التنفيذ بالمخطط.