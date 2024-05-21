نموذج حل امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقليوبية.. راجع إجاباتك

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، عن فرحتهم بسهولة امتحان مادة الهندسة الذي أداوه اليوم في رابع أيام الامتحانات، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط، ويوجد به نقطتين فقط لقياس الطالب المتميز.

تشكيل لجنة للتحقيق

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تداول جروبات الغش الإلكتروني ورقة الأسئلة في مادة الهندسة، حيث نشر بعض المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ورقة امتحان الهندسة على نطاق واسع عبر تطبيق تليجرام.

وأكدت المديرية أنه جار التحقق من الورقة لمعرفة ما إذا كانت هي نفس الورقة أم لا، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتورطين للتحقيق.

نموذج إجابة وحل مادة الهندسة

وحصلت «الوطن» علي نموذج إجابة امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2024، حيث أوضح أحمد حمزة مدرس رياضيات إعدادي لـ«الوطن» أنه بعد الاطلاع على ورقة الأسئلة، عقب انتهاء الطلاب من الامتحان، تبين أنه في متناول كل الطلاب وأن المستوى العام متوسط، ما عدا جزئيتين للطلاب المتفوقين.

وأضاف أن نموذج إجابة امتحان مادة الهندسة، جاء كالتالي:

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024 انطلقت السبت الماضي حيث يؤدي 111 ألف طالب وطالبة الامتحانات داخل 440 لجنة، وعبر بعض الطلاب عن ارتياحهم بمستوى الامتحان، الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التعليم، انتظام امتحان مادة الهندسة اليوم، ولم يتضمن أية أجزاء من خارج المقررات الدراسية التي تلقاها الطلاب على مدار الفصل الدراسي الثاني.