رئيس جهاز 6 أكتوبر يوجه برفع كفاءة الخدمات في القطاعين الشرقي والشمالي

واصل المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل في مشاريع التطوير ورفع كفاءة الخدمات في القطاعين الشرقي والشمالي بالمدينة.

وتهدف هذه الجولات إلى الاطلاع على آخر مستجدات الأعمال، والوقوف على نسب تنفيذ المشاريع، والتأكد من جودة الأعمال والتزامها بالمعايير، وحل أي مشكلات قد تواجه سير العمل.

وتفقد النجار خلال جولته في الحي المتميز بالقطاع الشرقي، أعمال توسعة طريق عبدالمنعم رياض، وخط الري الرئيسي الجاري تنفيذه، كما تفقد في القطاع الشماليأعمال النظافة والزراعة.

ووجه المهندس النجار الشركات المنفذة بضرورة الالتزام برفع معدل الأداء، واتخاذ جميع الإجراءات للانتهاء من المشاريع في أقرب وقت ممكن، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية والتنظيم والأمان.

وأكد حرص جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة في جميع أنحاء المدينة، وجذب المزيد من الاستثمارات.