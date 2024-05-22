دليلك الكامل لمتوسط أسعار التكييفات 1.5 حصان حسب الماركة

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزداد البحث عن تكييفات مناسبة لتنظيم حرارة المنزل، ولكن مع تنوع ماركات التكييفات ومميزاتها، يواجه الكثيرون صعوبة في اختيار التكييف المناسب بأسعار مناسبة، لهذا، نقدم لكم دليلاً شاملاً لأسعار تكييفات 1.5 حصان في مصر حسب الماركة والمميزات.

أسعار التكييفات 1.5 حصان

وعن أسعار التكييفات 1.5 حصان من جميع الماركات الموجودة في الأسواق المصرية فقد جاءت كالتالي:-

- تكييفات سبليت بارد سريعة التبريد تبدأ من 18.180 جنيه.

- تكييف سبليت، بارد ديچيتال بلازما شيلد يبدأ من سعر 19.430 جنيه.

- تكييف سبليت بارد - ساخن يبدأ من سعر 21.500 جنيه.

- إكسبرس تكييف سبليت فريش بارد فقط، بسعر 24.600 جنيه.

- تكييف سبليت فريش، بارد سمارت بلازما، SFW13C/IP، بسعر 24.669 جنيه.

- تكييف سبليت بروفيشنال تربو من فريش، بسعر 24.200 جنيه.

- تكييف سبليت ميديا، ميشن، 53MSMB1T-12CR، بسعر 26.299 جنيه.

- تكييف سبليت شارب، تبريد فائق السرعة AH-A12YSE، بسعر 32.300 جنيه.

انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية

وسبق وأعلنت الغرف التجارية انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، وذلك بنسبة 20% في الآونة الأخيرة.