ما هو الوقت المثالي لإنقاص الوزن؟.. «هتخس بشكل أسرع»

في أحيان كثيرة، يلجأ البعض إلى اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن دون فائدة، الأمر الذي يشعره بالإحباط ويجعله يفكر في إجراء عمليات التخسيس كونها أسرع ولا تحتاج إلى مجهود كبير، دون أنّ يعرف أنّ فصل الصيف يعد هو الوقت الأنسب لاتباع الدايت وفقدان الوزن.

فصل الصيف يساعد على إنقاص الوزن

وبحسب الدكتور حاتم الشافعي استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، عندما يكون الطقس حارًا تصبح الهرمونات والأنزيمات في أعلى مستويات نشاطها، ويمكن استغلال الأمر في إنقاص الوزن بجهود قليلة، عن طريق التخلص من السوائل المُحتبسة في أجسامنا، وكذلك الدهون التي خُزنت في فصل الشتاء، وتعتبر الحرارة المرتفعة حافزاً للجسم كي يتمكن من حرق السعرات الحرارية الزائدة.

وخلال حديثه لـ«الوطن»، أوضح «الشافعي» أنّ اتباع العادات الغذائية السليمة يضمن الوصول إلى الوزن المثالي في مدة قياسية مقارنةً بالطقس البارد الذي يميل فيه الجسم إلى تخزين الدهون والسوائل لتعزيز الشعور بالدفء.

فواكه وخضروات تساعد على التخسيس

ويعتبر فصل الصيف موسم نضج العديد من الفواكه والخضروات التي يمكنها المساعدة في التخلص من الوزن الزائد مثل التفاح والكمثرى والبطيخ والفراولة إلى جانب الخيار والبازلاء والسبانخ.

وبحسب موقع «eating well» تعمل العادات والأنشطة المرتبطة بالصيف على تنشيط الدورة الدموية والتخلص من الكوليسترول الضار في الدم، إضافةً إلى تعزيز الصحة النفسية التي تنعكس على دافع الشخص الذي يرغب في إنقاص وزنه، فعندما يخرج للتنزه يستشعر الطاقة الإيجابية التي عادةً ما يتسبب الطقس البارد في الحرمان منها نظراً للاضطرار إلى المكوث بالمنزل وما يتعلق به من زيادة تناول الطعام واكتساب المزيد من الدهون.