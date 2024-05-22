الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يكرم المغربي ياسين لبحيري.. أنقذ حياة «دونجا»

قرر الاتحاد العربي للثقافة الرياضية تكريم اللاعب المغربي ياسين لبحيري، نجم فريق نهضة بركان المغربي، تقديرا لموقفه النبيل الذي يعكس الأخلاق العربية الأصيلة وإعلاء قيم الرياضة ومبادئها السامية تجاه زميله المصري نبيل عماد دونجا في مباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية التي جرت الأحد الماضي باستاد القاهرة.

برقية تحية وتقدير للاعب المغربي

قال الإعلامي أشرف محمود، رئيس الاتحادين المصري والعربي للثقافة الرياضية، إن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي أرسل برقية تحية وتقدير للاعب المغربي تقديرا لموقفه النبيل.

أضاف رئيس الاتحاد، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم التنسيق مع الإعلامي المغربي عبد اللطيف المتوكل، نائب رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، رئيس الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، من أجل إرسال باقة ورد مع خطاب التقدير للاعب فريق نهضة بركان.

تكريم اللاعب المغربي في احتفالية

أوضح أشرف محمود، أن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية سوف يكرم اللاعب خلال احتفالية، تنظمها الرابطة المغربية مطلع يونيو المقبل بمدينة بركان المغربية، وذلك بالتزامن مع تنظيم بطولة «محمد لعبيد للصحافيين».

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية، قد شهدت ارتقاء ثنائيا بين لاعب الزمالك نبيل دونجا ولاعب نهضة بركان، لبحيري، لكن دونجا اختل توازنه وسقط من الجانب الآخر وكان في طريقه لاصطدام رأسه بالأرض، في منظر خطير، كاد يتسبب في إصابات خطيرة في فقرات الرقبة بالكسر لكن لبحيري، ترك الكرة وأمسك به حتى لا يلامس الأرض برأسه وهو ما أنقذ حياة دونجا.

من جانبه دوّن لاعب الزمالك دونجا، على حسابه الخاص، عبر «فيسبوك»، موجها التحية، للبحيري، وواصفا إياه بالأخ الغالي، وتفاعل معه عدد كبير من جمهور الزمالك ومصر، بينما رد لبحيري على كلمات دونجا وإشادة المصريين به معلقا «إنه لم يفعل غير الواجب الذي يحتمه عليه دينه وأخلاقه».

واختتم بيان الاتحاد العربي لـ الثقافة الرياضية، واصفا هذا الموقف بالنبيل الذي يترجم رسالة الرياضة السامية والتي من أجلها التف حولها الناس.