«عطاها النظرة».. فتاة تتحول لشخصية مشهورة بسبب مبابي

شهرة كبيرة حصلت عليها فتاة فرنسية ربما لم تكن في الحسبان بسبب نظرة من لاعب كرة القدم كيليان مبابي أثناء تواجده بأحد الفنادق قبل أيام من رحيله الرسمي عن باريس سان جيرمان، برفقة زميله عثمان ديمبلي، وكان يقضي إجازة سريعة في مدينة كان الساحلية.

فتاة تخطف قلب مبابي

كان مبابي يجلس على الطاولة برفقة أصدقائه في وصلة هزار، لتظهر أمامه الفتاة الفرنسية خلال استعراض فني بالعلم الفرنسي، وفجاة التفت لها لاعب كرة القدم، لتخطفه بجمالها ويلفظ عبارة «واو»، وفقا لمقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن البريطانية».

انتشر مقطع الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ الجميع من متابعي مبابي البحث عن الفتاة التي أعجب بها وظهرت في الفيديو من الخلف فقط، حيث خلال التعليقات وضع أحد أصدقائها اسمها، حيث كتب: «يبدو أن كيليان مبابي وضع عينه عليك يا ليا»، كما تفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو، لتأتي التعليقات كالتالي: «بصراحة الفتاة جميلة ولفتت انتباهي»، «البنت تجنن» وأيضا :«البنت محظوظة الشهرة جات لغاية عندها».

شهرة الفتاة بسبب نجم كرة القدم

بعد يومين فقط من انتشار مقطع الفيديو، وصل عدد متابعي الفتاة لـ100 ألف متابع على «إنستجرام» وقبل لقاء مبابي كان لديها 800 متابع فقط، حيث كتبت العديد من المواقع العالمية سواء في فرنسا أو بريطانيا والولايات المتحدة عن الفتاة، لتتحول إلى شخصية شهيرة وذلك بسبب نظرة لاعب كرم القم الفرنسي.