إنقاذ سيدة فلسطينية بجراحة عاجلة في مستشفى القناطر الخيرية العام

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، نجاح الفريق الطبي في مستشفي القناطر الخيرية العام الجديد، في إنقاذ حياة سيدة فلسطينية، من خلال إجراء جراحة معقدة لها، مشيرا إلى أن المستشفى سجّل إنجازا طبيا يجسد مدى التطور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

تفاصيل جراحة أجريت لسيدة فلسطينية

وأوضح الدكتور سيد النحاس، مدير مستشفي القناطر الخيرية، في بيان، أن الحالة لسيدة تبلغ من العمر 50 عاما حيث تمكن الفريق الطبي من جراحة عاجلة لإنهاء معاناة الحالة وحالتها الصحية جيدة حاليا، وأمورها مستقرة حيث كانت تعاني من انسداد معوي وورم بالقولون.

وأشار «النحاس» إلى أن الحالة كانت تستدعي إجراء الجراحة لها، وبالفعل تم استئصال الورم، وإجراء عملية تحويل للمسار، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

توجيه الشكر لفريق الجراحة

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر لفريق العمل الذي أجرى الجراحة، برئاسة الدكتور أحمد عبد الرؤوف، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور هشام سعيد استشاري التخدير، مشيرا إلى أنه من المقرر تقديم كل الجراحات المتقدمة بالمستشفى، مثل جراحة الأطفال التي بدات بالفعل، وجراحة العظام وباقي التخصصات.