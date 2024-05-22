جلسة تصوير جديدة للمطربة مروة ناجي من مهرجان شهر التراث في كندا

نشرت المُطربة مروة ناجي صورًا لها من جلسة تصوير جديدة، عبر صفحتها بموقع «إنستجرام»، ظهرت فيها بفستان يميل للتراث المصري القديم، وقصة شعر مُختلفة عليها بعض الشيء، وذلك خلال حضورها مهرجان شهر التراث في كندا.

وعلقت «ناجي» على الصور التي نشرتها: «آخر جلسة تصوير لي من مهرجان شهر التراث المصري».

حفل غنائي في كندا

وشاركت المطربة مروة ناجي، مؤخرا، جمهورها عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بفيديو لها في أثناء إجراء بروفات حفلها الغنائي في كندا الذي أحيته السبت الماضي.

ونشرت وقتها مروة ناجي فيديو البروفات معلقة: «لما البروفات تكون مع قلوب طيبة وجميلة بتكون هي دي النتيجة من كواليس بروفات أضخم مهرجان في شمال أمريكا (شهر التراث المصري) بمصاحبة فرقة Let’s Sing (يالا نغني) بكندا».