أسهل طريقة لعمل الهوت شوكليت بالمارشميلو.. «أحلى من الجاهز»

تحضيرها المشروبات في المنزل يوفر ثمن شرائها من الخارج، وعلى رأسها الهوت شوكليت بالمارشميلو، والذي يمتاز بنكهته الخاصة المميزة، ويمكن تحضيره بسهولة بحسب موقع «سي بي سفرة».

مشروب الهوت شوكليت بالمارشميلو

يمكنك بالاعتماد على عدد من المكونات السهلة والبسيطة، الحصول على مشروب بنكهة الشوكولاتة الممزوجة بالمارشميلو الحلو، الذي يضفي عليها مذاقًا لذيذًا، لا يخلو من الشوكولاتة الذائبة التي تظهر على أطراف الكوب، وتأتي المكونات كالتالي:

مقادير طريقة عمل مشروب الهوت شوكلت بالمارشميلو

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

4 أكواب حليب كامل الدسم.

3 ملاعق كبيرة سكر أبيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

مارشميلو حسب الرغبة.

طريقة عمل مشروب الهوت شوكلت بالمارشميلو

يخلط الكاكاو والسكر الأبيض في كوب أو وعاء صغير.

في وعاء على النار يوضع فيه الحليب ويترك ليغلي.

يمزج خليط الكاكاو مع الحليب والسكر.

يقلب المزيج جيدًا ثم يصب في أكواب التقديم.

تزين الأكواب بقطع المارشميلو.

وصفة لطريقة أخرى لعمل مشروب الهوت شوكليت

2 ملعقة من الكاكاو الخام.

1 كوب حليب.

¼ ملعقة من النشا.

سكر حسب الرغبة.

رشة من القرفة.

قليل من الماء.

طريقة عمل الهوت شوكليت

اذيبي الكاكاو مع النشا فى ربع كوب من الماء على البارد.

ارفعي ذلك الخليط على النار.

ضيفى لذلك المزيج الحليب تدريجيًا.

قلبي المزيج جيدًا.

توقفي عن التقليب حينما تجدي المزيج كثيفًا بعض الشيء.

ضيفى رشة القرفة وارفعيه من على النار.

صبي ذلك المزيج في الكوب.

طريقة عمل الهوت شوكليت بدون حليب

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

مقدار من السكر حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من كريمة الشانتيه البودرة.

حبتان من ويفر البسكويت بالشوكولاتة.

كمية من البندق المحمص.

طريقة التحضير