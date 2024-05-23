خالد أبو بكر: تقرير «CNN» الأمريكية عن مصر تافه ومملوء بالأكاذيب

وصف الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ما جاء في قناة «CNN» الأمريكية، وأكاذيبها حول دور الوساطة المصرية في صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بـ«تقرير تافه»، موضحًا أنه من المتوقع أن نشهد مثل هذه التقارير كثيرًا، مؤكدًا أن مصر رفضت بشكل واضح فتح معبر رفح بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.

مصر لها وضعها وثقلها العالمي

وشدد «أبو بكر»، خلال تقديم برنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن مصر لها وضعها وثقلها العالمي، وهي دولة كبيرة في المنطقة، وأساسية في تولي أي مفاوضات في الشرق الأوسط، متابعًا: «أليس من الطبيعي بعد كل هذه الأحداث، أن تواجه مصر مثل هذه الهجمات.. وتحمل تبعات القضية الفلسطينية قرار شعبي مصري اتبعته القيادة السياسية».

وأضاف أن مصر ستعمل طوال الوقت لصالح الشعب الفلسطني، ولن تبيع قضاياه، متابعًا: «مصر لن ترجع لإسرائيل في إدارة معبر رفح، ومحدش هيحتل رفح الفلسطينية».

يذكر أن الشبكة الأمريكية نشرت تقريرًا حاولت فيه تشويه الدور المصري، ووساطة القاهرة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.