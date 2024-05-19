استشاري صحة نفسية يقدم نصائح للأمهات في أثناء فترة الامتحانات

قال الدكتور هشام رامي استشاري الصحة النفسية، إنّ الضغط والتوتر مشكلة كبيرة وأزمة يتعرض لها الكثير من الطلاب خاصة في مرحلة الثانوية العامة والمؤهلة للدراسة الجامعية، ناصحة أولياء الأمور بعدم استخدام المصطلحات الهادمة والمحبطة، وعدم استخدام كلمة حالة الطوارئ في الحديث مع الطلاب، واعتبار امتحانات نهاية العام أمر طبيعي وتعرض له كل مننا والطالب قادر على تجاوزها والعبور للأفضل في مستقبله.

الحصول على قدر كافٍ من النوم

وأضاف استشاري الصحة النفسية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، أنّ الحصول على قدر كافٍ من النوم أمر أساسي وضروري لتحسين الصحة النفسية، ويساعد على تخفيض حدة التوتر؛ لأن كلما كان الإنسان أقل توترًا كلما استطاع تحقيق نتائج أفضل.

توفير أجواء هادئة بالمنزل أثناء فترة الامتحانات

ونصح استشاري الصحة النفسية بأنّ من الواحب على الأسرة توفير أجواء هادئة بالمنزل في أثناء فترة الامتحانات، كما أنّ الطعام الخالي من البهارات الزائدة والشطة تساعد في تقليل حدة التوتر.