سكرتير «شمال سيناء» يوجه باستعداد جميع الجهات لخروج الامتحانات بصورة جيدة

ناقش اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، استعدادات المحافظة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

ووّجه الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وفي حضور رؤساء مجالس المدن والمديريات المعنية، بجانب حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، باستعداد كافة الجهات لخروج الامتحانات بصورة جيدة.

وأكد الغندور، أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ من يوم السبت 10 يونيو المقبل وحتى 20 يوليو المقبل، بينما امتحانات الثانوية الأزهرية تبدأ يوم السبت الموافق الأول من يونيو وحتى 15 يوليو ويتخللهما عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 25 مايو الجاري وحتى الخميس 6 يونيو.

رفع كفاءة لجان الامتحانات بشمال سيناء

وشدد «الغندور» على رفع كفاءة المدارس والمعاهد الأزهرية التي بها لجان امتحانية والمناطق المحيطة بها، وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفي محيط اللجان، مع توفير مولد كهرباء احتياطي لتشغيله في حالة انقطاع التيار الكهربي، وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف وشركة توزيع الكهرباء، فضلا عن توفير سيارة إسعاف بمحيط اللجان وتوفير زائرة صحية في المدارس التي بها لجان امتحانية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لآداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر وتجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.

تشكيل غرفة عمليات مشتركة بالمحافظة

وأعلن الغندور، تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة لمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفتي العمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالعريش، مشددا على منع الغش وتنفيذ التعليمات الوزارية بخصوص سير وانتظام الامتحانات سواء لطلبة الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلومات الفنية وتوفير الهدوء للطلاب داخل لجان الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لجان الامتحانات.